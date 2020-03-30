«Театр в фотообъективе-2020»: итоги и перспективы

Во Всемирный день театра 27 марта на странице проекта в фейсбуке была открыта онлайн выставка “Театр в фотообъективе-2020”!

Международное экспертное жюри в составе известных и заслуженных фотохудожников Юрия Мечитова (Грузия), Елены Вильт (Эстония), Елены Мартынюк (Россия-Украина), Сергея Ждановича (Беларусь), художник Изи Шлосберга (США), фотографы Анджело Консентино (Италия), Ариэля Сесилио Лемуса (Куба), Йована Видакович (Босния и Герцеговина) подвели итоги и назвали имена победителей.

Больше месяца члены Международного экспертного жюри совещались и решали, кто же будет назван лучшим. Вопрос не легкий! Для участия в конкурсе зарегистрировались 240 человек из 110-ти городов 15-ти стран мира (Украины, Беларуси, Эстонии, Израиля, Боснии и Герцеговины, Ирана, России, Нигерии, Малави, Хорватии, Сербии, Молдовы, Великобритании, Польши, Казахстана). Причем 96 процентов - впервые приняли участие в этом конкурсе!

По условиям Конкурса, участники (как профессионалы, так и аматоры) могли прислать по пять фотографий в пяти категориях: художественная, портретная, движение в искусстве, ретро, открытая категория (“я и театр”, экспериментальное фото).

Abbaci Mahsa (Тегеран, Ирина) - ART category: специальный приз жюри среди профессионалов

Кроме этих категорий, жюри ежегодно оставляет за собой право отмечать участников специальными призами. Также на странице проекта в фейсбуке проходит зрительское голосование, результаты которого учитываются при отборе победителей.

Vladimir Jablanov (Белград, Сербия) Категория "Движение в искусстве", I место среди аматоро

Всего на конкурс “Театр в фотообъективе-2020” было получено 1320 фотографий, в лонг-лист (длинный список) попали 484 фотографии, а уже в шорт-лист (короткий список) 205 фото участников.

Виноградова (Каверина) Лариса (Одесса) - Открытая категория, 3 место среди аматоров

В результате, победителями конкурса “Театр в фотообъективе-2020” были названы 96 участников. Первое место получили фотографы, которых назвали семь из восьми экспертов (хотя были участники, которых назвали все эксперты - чего раньше никогда не было!). Вторые места заняли те участники, которых отметили 5-6 экспертов из восьми. Тех, кто занял третье место отметили минимум четыре эксперта.

Лазепко Оксана (Киев, Украина) - 2 место в Открытой категории

Мы благодарим всех, кто принял участие в фотоконкурсе и надеемся, что наш конкурс продолжится! Следите за анонсами!

страница проекта в фейсбуке: THEATRE EXPOSED

Drazenko Jurisic (Zenica, Босния и Герцеговина) - ART category: специальный приз жюри среди профессионалов

Naveid Maleki Yeganeh (Тегеран, Иран)- ART category: специальный приз жюри среди профессионалов

Osipova Taisa (Варшава, Польша) - ART category: специальный приз жюри среди профессионалов

Аниськов Сергей (Хмельницкий, Украина) -PORTRAIT category: приз зрительских симпатий среди профессионалов

Загинайло Виталий (Днепр, Украина) - АРТ-категория, второе место среди аматоров

Литвиненко Юрий (Одесса) -ART category: I место сред профессионалов

Маланчук Галина (Долина, Украина)- АРТ-категория, 3 место среди аматоров

Погребная Екатерина (Харьков) - АРТ -категория 1 место среди аматоров