ВОЗ: вспышка коронавируса в Европе может быть близкой к пику

Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках того, что вспышка коронавируса в Европе приближается к своему пику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и Радио Свобода.

Отмечается, что в наиболее кризисном регионе Европы, Италии, зафиксировано наименьшее количество новых случаев заражения за последние две недели.

Майк Райан, глава отдела чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в ВОЗ, заявил в понедельник, что до пика заболеваемости приближаются Италия и Испания, но это будет следствием инфицирования двухнедельной давности.

По состоянию на 31 марта в мире подтверждено более 826 000 случаев заражения коронавируса, умерли более чем 40 000 человек, выздоровели около 174 тысяч.