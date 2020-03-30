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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

ВОЗ: вспышка коронавируса в Европе может быть близкой к пику

Категория: Новости

ВОЗ: вспышка коронавируса в Европе может быть близкой к пику

Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках того, что вспышка коронавируса в Европе приближается к своему пику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и Радио Свобода.

Отмечается, что в наиболее кризисном регионе Европы, Италии, зафиксировано наименьшее количество новых случаев заражения за последние две недели.

Майк Райан, глава отдела чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в ВОЗ, заявил в понедельник, что до пика заболеваемости приближаются Италия и Испания, но это будет следствием инфицирования двухнедельной давности.

По состоянию на 31 марта в мире подтверждено более 826 000 случаев заражения коронавируса, умерли более чем 40 000 человек, выздоровели около 174 тысяч.



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