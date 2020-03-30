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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Прекратила действие сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

Категория: Новости / Экономика и финансы

Прекратила действие сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

Начиная со среды, 1 апреля, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратил свое действие. Об этом передает Reuters.

Сделка была заключена добывающими нефть государствами в конце 2016 года. и позволяла удерживать цены на уровне не ниже 50 долларов за баррель.

Переговоры участников ОПЕК+ проходили 6 марта в Вене, однако они провалились - странам не удалось договориться о продлении действия соглашения: Россия предлагала оставить добычу на прежнем уровне, а Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим членом ОПЕК, выступала за сокращение из-за падения спроса, вызванного распространением коронавируса в мире.


Источник: РБК Украина



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