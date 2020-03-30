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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Lamborghini начала производить медицинские маски

Категория: Новости

Lamborghini начала производить медицинские маски

Итальянская компания Automobili Lamborghini начала производить защитные маски из-за пандемии COVID-19.

Источник: сайт компании

Детали: В Lamborghini переоборудовали часть завода в Сант-Агата-Болоньезе, чтобы производить хирургические маски для больницы в Болонье, которая участвует в борьбе с пандемией коронавируса.

Прямая речь президента компании Стефано Доменикали: "В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день".

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Источник: Украинская правда



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