В Минздраве назвали причину смерти большинства пациентов с коронавирусом в Украине

В Минздраве заявили, что не у всех 17 летальных случаях именно коронавирусная болезнь привела к смерти, наибольшее количество летальных исходов регистрируется у больных с сахарным диабетом. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает РБК-Украина.
Он отметил, что в статистику летальных случаев коронавирусной болезни попадают все случаи, у которых диагностировали коронавирус.
Ляшко сообщил, что смерть происходит по другим причинам.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса. В частности, умерли четыре человека.