После карантина поезд "Интерсити" будет ехать от Одессы до Киева 4 часа

С момента запуска летом 2014 года и по настоящее время поезда "Интерсити" сообщением Одесса-Киев преодолевали расстояние в 655 километров между городами в среднем за 7 часов со средней скоростью около 90-95 км/час. В разные годы расписание то "ускоряло", то "замедляло" эти поезда - но каждый раз речь шла о времени в 10-15 минут.

Многочисленные обещания министров инфраструктуры Андрея Пивоварского и Владимира Омеляна о возможности строительства альтернативной скоростной железной дороги между Киевом и Одессой длиной около 450 км, в том числе с "евроколеей" 1435 мм, остались ничего не значащими популистскими заявлениями без реальной почвы. Нынешний министр Вячеслав Криклий тоже "отличился", давая аналогичные обещания, передает издание

"Пассажирский Транспорт".

Сейчас железнодорожники взялись за модернизацию путевого хозяйства на линии между Одессой и Киевом.

В настоящее время существенно снизилась интенсивность движения по железнодорожным магистралям, особенно на участке от Киева до Жмеринки - за счет вынужденного прекращения движения пассажирских поездов по причине карантина. Поэтому мы имеем возможность беспрепятственно проводить модернизацию путевого хозяйства - стрелок на станциях, рельсо-шпальных решеток и основания путей на перегонах. Наибольший масштаб работ - в пределах региональных филиалов Юго-Западной и Одесской железных дорог, на участках Киев - Фастов - Жмеринка, Вапнярка - Подольск - Одесса. Там мы устанавливаем более сотни новых стрелок на главных путях станций, что позволит поездам проходить станции на скорости до 100 км/час. А ряд перегонов общей длиной до 200 километров мы модернизируем до возможности повышения разрешенной максимальной скорости в 140 и даже 160 км/час.

- рассказал временный руководитель "Укрзализныци" Желько Марчек.

В свою очередь, министр инфраструктуры Вячеслав Криклий отметил, что предпринятые меры позволят существенно уменьшить время в пути для пассажирских поездов "Интерсити".

Те модернизационные работы, которые проводит сейчас железная дорога, позволят существенно ускорить наши поезда "Интерсити". Так, за счет увеличения скорости мы сможем сократить время в пути поездов между Одессой и Киевом до 4-4,5 часов. Поезда, которые идут от Киева через Фастов и Жмеринку в сторону Львова, Тернополя, Ужгорода - получат сокращение времени в пути от 30 минут до 1 часа. Но, разумеется, результаты мы увидим лишь после завершения карантина,

- заявил министр.

Отметим, что поезда "Интерсити" сейчас обслуживаются 10 составами типа "Хюндай", 2 составами типа "Тарпан" Крюковского завода, а также составами локомотивной тяги.