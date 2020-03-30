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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Организаторы одесской Юморины представили ее программу

Категория: Новости

Организаторы одесской Юморины представили ее программу

Организаторы Юморины-2020 представили программу различных видео- и фотосюжетов, которые будут демонстрироваться на странице Facebook департамента культуры и туризма Одесского городского совета, а также официальном сайте департамента.

 

Юморина на удаленке начнется 1 апреля в 9:00.

 

Известные одесские комедианты и основатели праздника юмора обратятся онлайн к участникам «Юморины. Здесь же можно будет посмотреть и послушать архивные выступления известных на весь мир одесситов Романа Карцева и Михаила Жванецкого, увидеть, какой была первая одесская Юморина и как она менялась с годами, а также посмеяться над старыми и новыми шутками, рожденными в сети Интернет.

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Источник: Трасса Е95



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