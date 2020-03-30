Режим "все в масках" и ограничение числа людей на улице: В Украине могут ужесточить карантин

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, в ходе которого была рассмотрена возможность внедрения более жестких карантинных мероприятий. Об этом сообщается на сайте ОП.

В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей во время пребывания на улице. Ведь именно на пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости на коронавирус.

Для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами касательно трансляции пасхальных богослужений.

Также власти составят списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы предоставить финансовую помощь самым бедным украинцам во время карантина.

"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам. Составьте список как можно скорее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", – обратился глава государства к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Глава правительства сообщил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары, некоторые продукты даже подешевели.

Кроме того, Кабинет Министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже за несколько недель. В частности, нам будут нужны люди для ремонта дорог, выстилания тротуаров, уборки территорий. Много различных вакансий", – отметил Денис Шмыгаль.

Правительство готовит протокол лечения коронавируса. Украина будет закупать за рубежом лекарства, чтобы предотвратить осложнения болезни и не доводить больных до потребности в искусственной вентиляции легких.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку.

Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и наилучшие условия работы в Италии", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

Сейчас 20 тыс. правоохранителей несут службу по контролю за соблюдением карантинных мероприятий в Украине.