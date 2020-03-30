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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Mercedes-Benz изменил логотип из-за коронавируса

Категория: Новости

Mercedes-Benz изменил логотип из-за коронавируса

Автокомпания Mercedes-Benz показала измененный из-за пандемии коронавируса логотип. Трехлучевая звезда во временном варианте не соединена с кругом. Фото "карантинной" версии опубликовано на странице производителя в Facebook.

На фото на черном фоне изображена уменьшенная звезда. Из-за размера между ней и кругом появилось пространство.

Таким образом в Mercedes-Benz пропагандируют необходимость соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить себя и других от заражения коронавирусной инфекцией.

До этого из-за COVID-19 свои логотипы поменяли Audi и Volkswagen. Автопроизводители также отметили важность социального дистанцирования.

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Источник: Корреспондент.net



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