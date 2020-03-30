Минздрав: препаратами от коронавируса будут обеспечены все, кто в этом нуждается

В Украине все нуждающиеся будут бесплатно обеспечены препаратами от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 1 апреля.

По его словам, существуют локальные протоколы стран, в которых предусматривается применение определенных препаратов.

- Доказательной базы по специфическому лечению ВОЗ не публиковала. Впрочем, есть локальные протоколы, протоколы определенный стран, предусматривающих применение препаратов, обладающих доказательной базой для лечения других препаратов. Например, против малярии, ревматоидного артрита, против ВИЧ-инфекции. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни, - сообщил он.

Замминистра МОЗ добавил, что все дозы препаратов, клинические показатели которых могут помочь в лечении коронавируса, в ближайшем времени будут в приказе Минздрава.

Он также отметил, что с 1 апреля вступает в силу очередно этап медицинской реформы, и добавил, что Минздрав постарается обеспечить медиков "всем необходимым для работы инвентарем".

Ранее президент Академии меднаук Виталий Цимбалюк просит ввести для профилактики и лечения COVID-19 медикам и пациентам спиртовую настойку "Протефлазид".

С 1 апреля программа "Доступные лекарства" перейдет под контроль Нацслужбы здоровья. НСЗУ заключит с аптеками договоры и будет компенсировать стоимость препаратов. При этом список из 261 препарата, которые можно будет получить бесплатно или с небольшой доплатой, расширяться не будет. Но в программе станет участвовать больше аптек, что повысит доступность и наличие медикаментов.

В Украине на данный момент Covid-19 заболели 669 человек. За минувшие сутки было подтверждено новых 120 случаев заболевания.