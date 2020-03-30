За издевательства над задержанными одесские патрульные ответят в суде

Направлен в суд обвинительный акт в отношении инспектора и полицейского орты одного из батальонов Управления патрульной полиции в Одесской области. Им инкриминируют пытки, совершенные группой людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В ходе следствия выяснилось, что 1 июня минувшего года, патрулируя территорию одесского вокзала, правоохранители заметили двух пьяных граждан и заставили признаться в краже золотой цепочки, которую ни не совершали.

Мужчин против воли доставили в пункт полиции, где одного из них стали избивать и оказывать психологическое воздействие. Чтобы спасти издевательства над товарищем, задержанный отдал свою цепочку, которая даже не была золотой. Но полицейский роты в ответ нанес ему многочисленные удары.

Жертвы умоляли прекратить издевательства, говорили о проблемах со здоровьем и предупреждали, что обратятся в правоохранительные органы. На это полицейские лишь отвечали еще более сильными избиениями.

Если вина патрульных будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.