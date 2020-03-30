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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

"Интертелеком" лишился лицензии на 4G

Категория: Новости

"Интертелеком" лишился лицензии на 4G

Национальный мобильный оператор "Интертелеком" лишился лицензии на 4G. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию по регулированию в сфере связи и информатизации.

Сообщается, что ранее НКРСИ удовлетворила заявления "Интертелекома" и операторов большой тройки о распределении 4G частот в диапазоне 800 - 900 МГц в рамках кампании по расширению доступа к мобильному интернету в Украине. Однако "Интертелеком" не оплатил в установленные сроки стоимость лицензий - на сегодня поступило только 1 млн гривен, что составляет около 0,5% от необходимой суммы. Причем полная сумма должна была быть оплачена до 10 марта 2020 года.

В связи с этим 17 марта НКРСИ отменила решение о выдаче лицензии "Интертелекому", однако оператору предоставили отсрочку до апреля. Однако по состоянию на 31 марта средства так и не поступили и решение об аннулировании лицензии вступило в силу.



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