Обнаружена "потерянное звено" эволюции черных дыр

Ученые из Университета Нью-Гэмпшира впервые в истории астрономических наблюдений обнаружили черную дыру промежуточной массы. Об этом сообщает The Astrophysical Journal Letters.

На текущий момент ученым известны два вида черных дыр - небольшие объекты звездной массы и сверхмассивные. Ученые обнаружили нескольких кандидатов на роль промежуточной черной дыры, но доказательства удалось найти только сейчас.

В спиральной галактике J21500551 в созвездии Водолея телескоп снял, как невидимый объект разрывает на части звезду. Светило, расположенное в 800 млн световых лет от Млечного Пути, представляло собой красный карлик в три раза меньше Солнца.

Масса черной дыры, поглотившей звезду, оказалась больше солнечной в 50 тысяч раз. Такие параметры вкладываются в расчеты ученых о черных дырах промежуточной массы. Данный вид космических объектов является неким "недостающим звеном" в эволюции малых черных дыр в сверхмассивные.

Ученые продолжат наблюдение за черной дырой и надеются собрать о ней достаточно информации, чтобы обнаружить другие аналогичные объекты.