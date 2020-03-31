Трамп объявил масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии

Соединенные Штаты Америки запускают в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. Об этом на брифингев Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас внимание всего мира сосредоточено на борьбе с коронавирусом и этой ситуацией могут воспользоваться наркокартели.

"Мы не должны дать наркокартелям возможность использовать пандемию, чтобы угрожать жизням американцев. В партнерстве с 22 странами Южное командование расширит операции по разведке, перехвату и изъятию поставок наркотиков", - сказал Трамп.

Глава Пентагона Марк Эспер уточнил, что Минобороны США вместе с партнерами начинает антинаркотическую операцию в восточной части Тихого океана и регионе Карибского моря. Туда направят дополнительные эсминцы, авиацию, силы береговой охраны и самолеты-разведчики.