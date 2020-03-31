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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Венедиктова взяла под личный контроль дело затонувшего в Одессе грузового танкера Delfi

Категория: Новости

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла под личный контроль дело затонувшего в Одессе грузового танкера Delfi. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. 

"Мною взято это дело под личный контроль. Мы будем принимать меры относительно обеспечения судовладельцем компенсации затрат на поднятие и удаление судна и задействуем все законные механизмы, чтобы устранить последствия аварии и загрязнение моря за его счет. Прокуратура приложит все усилия, чтобы не допустить необоснованных расходов из государственного бюджета на эти цели, поскольку ориентировочная цена подъема слишком высокая – от 18 до 24 млн грн", - заявила Венедиктова.


Источник: 112.ua



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