Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла под личный контроль дело затонувшего в Одессе грузового танкера Delfi. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Мною взято это дело под личный контроль. Мы будем принимать меры относительно обеспечения судовладельцем компенсации затрат на поднятие и удаление судна и задействуем все законные механизмы, чтобы устранить последствия аварии и загрязнение моря за его счет. Прокуратура приложит все усилия, чтобы не допустить необоснованных расходов из государственного бюджета на эти цели, поскольку ориентировочная цена подъема слишком высокая – от 18 до 24 млн грн", - заявила Венедиктова.