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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Борьба с пандемией не должна нарушать права человека - ПАСЕ

Категория: Новости / История и общество

Борьба с пандемией не должна нарушать права человека - ПАСЕ

В Парламентской ассамблее Совета Европы отмечают, что борьба с пандемией коронавирус должна вестись с соблюдением социальных и экономических прав граждан.

Это подчеркнули в комитете ПАСЕ по социальным вопросам, здоровью и устойчивому развитию, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.

«Как никогда после Второй мировой войны, пандемия Covid-19 показала необходимость усиленной защиты прав человека, в том числе экономических и социальных», - заявил председатель комитета ПАСЕ Луис Лейте Рамос.

Он сообщил, что комитет поддержал проект соответствующей резолюции под названием «Covid-19 – эффективный ответ с обеспечением прав человека».

В документе, в частности, отмечается, что под предлогом борьбы с пандемией некоторые страны принимают решения, которые противоречат демократическим принципам.

 



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