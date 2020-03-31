 
Информация к новости
  • Просмотров: 102
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Штат Нью-Йорк опередил Китай по числу случаев коронавируса

Категория: Новости

Штат Нью-Йорк опередил Китай по числу случаев коронавируса

По последним данным, в Китае подтвердили 82,1 тысяч случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем только в одном штате Нью-Йорк в США, где обнаружили 83,7 тысяч инфицированных.

Источник: CNN, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Жертвами вируса в штате стал 1941 человек. Только за один день там диагностировали почти 4 тысячи новых больных. За этот же период в штате умерли 278 человек.

В Нью-Йорк зафиксировали более половины всех случаев заражения штата – 45 707 и зарегистрировали 1374 смерти от осложнений.


Источник: Украинская правда



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать