В Италии стали бояться голода - The Guardian

Еще совсем недавно мир восхищался реакцией простых итальянцев на вынужденное заточение. Они играли и пели на балконах. Однако, как в среду, 1 апреля, сообщает издание The Guardian, оптимизм у итальянцев поубавился.

“Больше никто не поёт и не танцует на балконах”, - рассказал журналистам издания священник церковной благотворительной организации в Неаполе.

Он отметил, что люди стали бояться бедности сильнее, чем нового вируса. Ммногие из них уже потеряли работу и обращаются в банки продовольствия за бесплатной едой.

Как сообщает The Guardian, на владельцев небольших продуктовых магазинов стали оказывать давление, чтобы они раздавали еду бесплатно. А в некоторых районах полиция патрулирует супермаркеты, чтобы остановить кражи.

В Италии из-за пандемии самозанятые и те, кто работал по контракту, остались без зарплат и социальных льгот, а маленькие предприятия могут никогда не открыться снова.

Власти обеспокоены, что ситуацией может воспользоваться мафия, которая будет предлагать нелегальную работу тем, кто оказался без средств к существованию.

С начала эпидемии жертвами нового коронавируса в Италии стали более 101 тысячи человек, 11,5 тысячи умерли.