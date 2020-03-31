Украинцы сократили продажу валюты и увеличили покупку

Население Украины в марте 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 306,4 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 225,3 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.
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Население Украины в марте 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 306,4 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 225,3 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.