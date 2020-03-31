За месяц в условиях карантина в Украину вернулось около 270 тыс. человек

В марте 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Украину вернулось около 270 тыс. украинцев. Об этом на своем Telegram-канале написал экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В марте миграционное сальдо составило +270 тысяч украинцев (округленно). Для сравнения на графике показаны последние 4 года (для удобства март обозначен зеленым). Это самое большое возвращение украинцев за любой месяц за исключением декабря, когда массовое возвращение имеет сезонный характер", - написал он.

Дубилет также добавил, что до вируса амплитуда миграционного сальдо постоянно росла: в декабре возвращение было наиболее массовым, в январе - наиболее массовый выезд.