Суд ЕС: Польша, Венгрия и Чехия незаконно отказались от расселения беженцев

Суд ЕС постановил, что Польша, Венгрия и Чехия, отказавшись от участия во временном механизме расселения беженцев, нарушили законодательство Европейского Союза.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Государства-члены не могут, для того, чтобы избежать реализации этого механизма, полагаться ни на свои обязанности по поддержанию общественного порядка и охраны внутренней безопасности, ни на якобы неправильную работу механизма расселения", - заявили в суде.
Спор в Суде ЕС касается 2015 года, когда в ответ на миграционный кризис Совет ЕС принял два решения, которые должны были поддержать Италию и Грецию в условиях массового притока мигрантов.
Речь шла о переселении из этих государств сначала 40 тыс., а затем 120 тыс. человек, претендующих на международную защиту.
Фактически механизм охватил гораздо меньше людей, чем ожидалось.
Польша, Чехия и Венгрия утверждали, что выполнение решения поставит под угрозу выполнение ими своих обязанностей по поддержанию общественного порядка и внутренней безопасности.
Еврокомиссия обжаловала их отказ от участия в механизме в Суде ЕС.