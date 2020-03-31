Украинцы участвуют в розыгрыше €90 млн - Евроджекпот на максимуме

Сайт theLotter приглашает любителей лото из Украины принять участие в тираже онлайн и побороться за приз, который может изменить вашу жизнь.

Евроджекпот: правила игры и призы

Участникам лотереи нужно отметить на своем бланке 7 номеров: 5 основных (от 1 до 50) плюс 2 бонусных шара "EuroNumber" (от 1 до 10). Тиражи лото проводятся по пятницам, в 9 вечера по Киеву.

Вам не удалось угадать все номера? Не страшно, возможно, вы выиграли один из 11 второстепенных призов. Вот основные призовые категории с самими высокими выплатами:

Первый приз (джекпот) – совпадение 5 основных номеров + 2 "Еврономера"

Второй приз – 5 основных номеров + 1 "Еврономер"

Третий приз – 5 основных номеров

Как упомянуто выше, первый приз лотереи составит €90 млн. Если он не будет сорван, доходы, полученные от продажи билетов (которые обычно пополняют джекпот следующего тиража) будут переправлены во второстепенные категории, что значительно повысит их призы.

Как играть в Евроджекпот онлайн из Украины?

Для того, чтобы купить билет лотереи Евроджекпот, необходимо зайти на страницу лотереи на сайте theLotter, и отметить ваши номера на электронной форме так же, как вы бы это сделали на обычном билете. Там же вы сможете оформить подписку или мультиабонемент, чтобы гарантировать свое участие в будущих тиражах.

После того, как вы подтвердите свой заказ, работник местного офиса theLotter в Германии приобретет лотерейный билет с вашими номерами. Его скан-копия будет загружена в вашу учетную запись на сайте и послужит дополнительным подтверждением того, что он принадлежит вам, а не сайту.

3 преимущества игры в Евроджекпот онлайн

Быстро, удобно и безопасно – для оформления заказа от вас требуются всего несколько кликов мыши. Ваши личные данные и информация о платежном средстве защищены протоколом шифрования SSL.

– для оформления заказа от вас требуются всего несколько кликов мыши. Ваши личные данные и информация о платежном средстве защищены протоколом шифрования SSL. Никогда не теряйте свой билет – лотерейный билет, увы, легко куда-то не туда положить. Играя онлайн на сайте theLotter, вы не рискуете стать одним из тех, кто не смог получить свой выигрыш. Ваш билет будет в полной надежности находиться в сейфе theLotter.comдо тех пор, пока он вам не понадобится.

– лотерейный билет, увы, легко куда-то не туда положить. Играя онлайн на сайте theLotter, вы не рискуете стать одним из тех, кто не смог получить свой выигрыш. Ваш билет будет в полной надежности находиться в сейфе theLotter.comдо тех пор, пока он вам не понадобится. Играйте за крупнейшие джекпоты мира– Сайт theLotter открывает вам доступ к крупнейшим лотереям Америки и Европы, что означает еще больше шансов выиграть огромные призы.

Джекпот лотереи Евроджекпот ждет вас

На этой неделе вас ждет не только огромный джекпот, но и, возможно, крупные второстепенные призы. €90-миллионный тираж случается не каждую неделю, и даже не каждый месяц. Не упустите такой шанс!

Українці беруть участь у розіграші € 90 млн - Евроджекпот на максимумі

Перший приз провідною лотереї Європи знову досяг свого верхньої межі. У п'ятницю, 3 квітня, Евроджекпот розіграє € 90 млн, і якщо і знову ніхто не вгадає всі 7 номерів, переможці другої або навіть третьої призової категорії отримають сильно збільшені призи. Сайт theLotter запрошує любителів лото з України взяти участь в тиражі онлайн і поборотися за приз, який може змінити ваше життя.

Евроджекпот: правила гри і призи

Учасникам лотереї потрібно відзначити на своєму бланку 7 номерів: 5 основних (від 1 до 50) плюс 2 бонусні кулі «Euro Number» (від 1 до 10). Тиражі лото проводяться по п'ятницях, в 9 вечора за київським часом.

Вам не вдалося вгадати всі номери? Не страшно, можливо, ви виграли один з 11 другорядних призів. Ось основні призові категорії з самими високими виплатами:

Перший приз (джекпот) - збіг 5 основних номерів + 2 "Єврономер»

Другий приз - 5 основних номерів + 1 "Єврономер»

Третій приз - 5 основних номерів

Як згадано вище, перший приз лотереї складе € 90 млн. Якщо він не буде зірваний, доходи, отримані від продажу білетів (які зазвичай поповнюють джекпот наступного тиражу) будуть переправлені на другорядні категорії, що значно підвищить їх призи.

Як грати в Евроджекпот онлайн з України?

Для того щоб купити білет лотереї Євроджекпот, необхідно зайти на сторінку лотереї на сайті theLotter, і відзначити ваші номери на електронній формі так само, як ви б це зробили на звичайному білеті. Там же ви зможете оформити підписку або мультіабонемент, щоб гарантувати свою участь в майбутніх тиражах.

Після того, як ви підтвердите своє замовлення, працівник місцевого офісу theLotter в Німеччині придбає лотерейний білет з вашими номерами. Його скан-копія буде завантажена в ваш обліковий запис на сайті і послужить додатковим підтвердженням того, що він належить вам, а не сайту.

3 переваги гри в Евроджекпот онлайн

Швидко, зручно і безпечно - для оформлення замовлення від вас потрібні лише кілька кліків миші. Ваші особисті дані та інформація про платіжний засіб захищені протоколом шифрування SSL.

Ніколи не втрачайте свій білет - лотерейний білет, на жаль, легко кудись не туди покласти. Граючи онлайн на сайті theLotter, ви не ризикуєте стати одним з тих, хто не зміг отримати свій виграш. Ваш білет буде в повній надійності перебувати в сейфі theLotter до тих пір, поки він вам не знадобиться.

Грайте за найбільші джекпоти світу- Сайт theLotter відкриває вам доступ до найбільших лотерей Америки і Європи, що означає ще більше шансів виграти величезні призи.

Джекпот лотереї Евроджекпот чекає вас

На цьому тижні вас чекає не тільки величезний джекпот, але і, можливо, великі другорядні призи. € 90-мільйонний тираж трапляється не кожного тижня, і навіть не кожного місяця. Не пропустіть такий шанс!

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