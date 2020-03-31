В Одесской области полиция блокирует спасение от засухи национального парка

На руководителя НПП «Тузловские лиманы» Ирину Выхристюк завели уголовное дело. Об этом на своей странице в Фейсбук написал эколог, ученый и сотрудник НПП Иван Русев.

По его словам, Татарбунарская полиция без суда и объективного следствия фактически арестовала строительную технику в Нацпарке, которая выполняла важные работы по возобновлению водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами. Как отмечается, заблокирована работа по заявлению председателя Татарбунарского общества охотников и рыболовов Друговина. В прошлом году лиманы в парке показали рекордное обмеление, что привело к сокращению популяции краснокнижных птиц.

«По заявлению бывшего мента, браконьера Друговина, следственный отдел Татарбунарской полиции очень просто и быстро заводит криминальное дело на руководителя нацпарка Ирину Выхристюк по ст. 252 «Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятые под охрану государства и объектов природно-заповедного фонда». Сегодня они заблокировали работу, опечатали технику, которая по договору с Нацпарком выполняла работы столь важные для природных экосистем парка по восстановлению водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами. О том, как это чрезвычайно важно, я много раз уже писал. Все это делается для бандитов, узурпировавших рыбные ресурсы лиманов», — уверен Русев.

«Многие знают, что компания ОК «Гранит-2», которая преступно высасывает все рыбные ресурсы Нацпарка через противозаконный канал, делает это под крышей правоохранителей. Но после стычки на ОК «Гранит-2», когда браконьеры избили службу госохраны Нацпарка, генерал Южного управления погранвойск и начальник Одесского погранотряда поплатились должностями и их убрали с командования. А вот полиция продолжает в том же духе и продолжает крышевать мафиозные кланы браконьеров», — уверен он.

Под прикрытием коррупционной правоохранительной системы браконьеры, пишет Русев, закопали природную прорву в Нацпарке и просто вытягивают сотни тонн кефали на десятки миллионов гривен, подкупая все ветви власти.

«Часть из них, естественно, идет на подкуп правоохранителей. Поэтому они и саботируют любое очевидное правонарушение. Но полицейская мафия в сговоре с прокурорами, находясь на государственном обеспечении, нагло защищает интересы нарушителей. В сентябре 2019 года служба госохраны НПП «Тузловские лиманы» выявила грубое нарушение режима охраны территории Нацпарка. ОК «Гранит» двумя единицами техники, которая проводила незаконные дноуглубительные работы в зоне регулируемой рекреации Нацпарка, чтобы создать ход для тотального вылова кефали, которая вскоре инстинктивно вынуждена была мигрировать из всех лиманов Нацпарка в Черное море. Вызвали мы тогда полицию», — вспоминает Русев.

В итоге все его просьбы опечатать технику правонарушителя игнорировали полицейские и следователь.

«А вот 26 марта этого года опечатали технику государственной организации — той организации, команда которой каждый день держит оборону законности в регионе сепаратизма и беспредела. И как не на лицо двойные стандарты коррумпированной Татарбунарской полиции? Следует также отметить, что в сентябре 2016 г., когда сотрудники Нацпарка и друзья парка проводили восстановительные работы в том же месте, где арестовали технику на пересыпи, именно полиция стояла на стороне браконьеров и бандитов, которые и тогда не дали нам воссоединить Черное море с Тузловскими лиманами», — возмущается Русев.

Лиманы в катастрофическом состоянии, говорит эколог, высохло больше 5 тыс га.

«И это уже сейчас, летом будет посильнее беда для лиманов, когда будет интенсивное испарение. Между тем, Украина взяла на себя обязательства перед международным сообществом строго охранять эти уникальные водно-болотные угодья международного значения», — уточняет он.