 
Информация к новости
  • Просмотров: 46
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Одесская ОГА предложила сформировать укрупненный район с центром в Арцизе

Категория: Новости

Одесская ОГА предложила сформировать укрупненный район с центром в Арцизе

Одесская облгосадминистрация предложила оставить в регионе пять укрупненных районов.


Об этом шла речь на видеоконференции, которую провел на днях заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода с парламентским комитетом по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.


Специалисты Одесской ОГА предложили сформировать Измаильский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Одесский и Подольский районы.


Однако опрошенные министерством эксперты считают иначе: должно быть или четыре района (без Арцизского), или пять, но в другой конфигурации — без Арцизского, но с Раздельнянским.


Специалистам облгосадминистрации предложили доработать свои предложения, сформировать и обосновать окончательный вариант будущего районирования области.


Напомним, предварительный проект, разработанный Минрегионстроем в прошлом году, предполагал создание в области четырех районов. Центрами их должны были стать Одесса, Измаил, Белгород-Днестровский и Подольск. Именно этот вариант и предлагают сейчас эксперты.


Укрупненные районы получат большие полномочия. В каждом районе будет своя райадминистрация и районный совет, окружные суды, местная прокуратура и территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти. Предполагается, что органы власти в области будут представлены на районном и межрайонном уровне. Так, в каждом районе будет работать миграционная служба, спасатели, служба занятости, исполнительная служба, казначейская служба, органы статистики и геодезисты. На межрайонном уровне организуют работу фискалов, фонда социального страхования, госагентств лесных ресурсов и водных ресурсов. Нацполиция и Пенсионный фонд тоже будут работать на межрайонном уровне, но планируют иметь свои районные подразделения.


Источник: Трасса Е95



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать