Одесская ОГА предложила сформировать укрупненный район с центром в Арцизе

Одесская облгосадминистрация предложила оставить в регионе пять укрупненных районов.



Об этом шла речь на видеоконференции, которую провел на днях заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода с парламентским комитетом по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.



Специалисты Одесской ОГА предложили сформировать Измаильский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Одесский и Подольский районы.



Однако опрошенные министерством эксперты считают иначе: должно быть или четыре района (без Арцизского), или пять, но в другой конфигурации — без Арцизского, но с Раздельнянским.



Специалистам облгосадминистрации предложили доработать свои предложения, сформировать и обосновать окончательный вариант будущего районирования области.



Напомним, предварительный проект, разработанный Минрегионстроем в прошлом году, предполагал создание в области четырех районов. Центрами их должны были стать Одесса, Измаил, Белгород-Днестровский и Подольск. Именно этот вариант и предлагают сейчас эксперты.



Укрупненные районы получат большие полномочия. В каждом районе будет своя райадминистрация и районный совет, окружные суды, местная прокуратура и территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти. Предполагается, что органы власти в области будут представлены на районном и межрайонном уровне. Так, в каждом районе будет работать миграционная служба, спасатели, служба занятости, исполнительная служба, казначейская служба, органы статистики и геодезисты. На межрайонном уровне организуют работу фискалов, фонда социального страхования, госагентств лесных ресурсов и водных ресурсов. Нацполиция и Пенсионный фонд тоже будут работать на межрайонном уровне, но планируют иметь свои районные подразделения.