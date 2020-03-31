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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Одесские логопеды разработали систему онлайн-уроков

Категория: Новости

Специалисты Одесского инклюзивно-ресурсного центра № 1  разработали программу для непрерывного развития и онлайн-занятий детей с особым образовательными потребностями.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ознакомиться с занятиями можно на странице Инклюзивно-ресурсного центра № 1 в сети Фейсбук. Также раздел «Инклюзия – онлайн» открыт на официальном сайте департамента образования и науки Одесского городского совета. 

Дети могут посещать онлайн-занятия с логопедом, коррекционные занятия по развитию речи и поиграть в новые развивающие игры.

Занятия проводят специалисты городских инклюзивно-ресурсных центров. 


Источник: Одессит



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