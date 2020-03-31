Одесские логопеды разработали систему онлайн-уроков

Специалисты Одесского инклюзивно-ресурсного центра № 1 разработали программу для непрерывного развития и онлайн-занятий детей с особым образовательными потребностями.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ознакомиться с занятиями можно на странице Инклюзивно-ресурсного центра № 1 в сети Фейсбук. Также раздел «Инклюзия – онлайн» открыт на официальном сайте департамента образования и науки Одесского городского совета.

Дети могут посещать онлайн-занятия с логопедом, коррекционные занятия по развитию речи и поиграть в новые развивающие игры.

Занятия проводят специалисты городских инклюзивно-ресурсных центров.