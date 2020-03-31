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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

В Минздраве предупредили об опасности респираторов с клапаном

Категория: Новости

В Минздраве предупредили об опасности респираторов с клапаном

Респираторы с клапаном выдоха защищают только того, кто их носит, но не выполняют функцию защитной маски, поскольку выделяют воздушный поток. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

“Хотел бы также обратить внимание всех, кто носит респираторы с клапанами выдоха. Они защищают только вас, но они не выполняют функцию защитной маски, поскольку клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому количестве воздушного потока, который может содержать возбудителя инфекционной болезни”, — сказал Ляшко.



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