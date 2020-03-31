Банки получили от НБУ еще одну партию наличных долларов

Национальный банк 2 апреля провел очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, банкам предложили к обмену 280 млн долларов наличными. Запросы поступили от 11 из 14 системно важных банков. В то же время банки подали заявки только на 241,5 млн долларов и НБУ смог удовлетворить их в полном объеме.

Таким образом в ближайшее время банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов, отметили в пресс-службе.

"Проблема с дефицитом наличного доллара, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса, должна быть вскоре решена. Если же у банков все еще не хватает наличного доллара, мы рассмотрим возможность проведения очередной операции по подкреплению их касс", - добавили в пресс-службе.