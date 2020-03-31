Свое участие в альтернативном шоу Евровидения подтвердили 14 стран

Свое участие в альтернативном шоу Евровидения Shine A Light, которое пройдет вместо отмененного из-за коронавируса конкурса, на данный момент подтвердили 14 стран.

Об этом wiwibloggs, рассказали исполнительный продюсер Евровидения Сиэтс Бэкер и креативный советник Корнальд Маас.

Двухчасовой концерт будет транслироваться на Youtube-канале Евровидения 16 мая. Можно будет услышать все 41 песню этого года в неконкурентном формате, а также организаторы готовят множество сюрпризов для поклонников и зрителей.

Ведущими шоу станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были вести песенный конкурс в Роттердаме.