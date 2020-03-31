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  • Просмотров: 80
  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Свое участие в альтернативном шоу Евровидения подтвердили 14 стран

Категория: Новости / Культура и искусство

Свое участие в альтернативном шоу Евровидения Shine A Light, которое пройдет вместо отмененного из-за коронавируса конкурса, на данный момент подтвердили 14 стран.

Об этом wiwibloggs, рассказали исполнительный продюсер Евровидения Сиэтс Бэкер и креативный советник Корнальд Маас.

Двухчасовой концерт будет транслироваться на Youtube-канале Евровидения 16 мая. Можно будет услышать все 41 песню этого года в неконкурентном формате, а также организаторы готовят множество сюрпризов для поклонников и зрителей.

Ведущими шоу станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были вести песенный конкурс в Роттердаме.

Напомним, в мае выйдет CD-альбом с песнями отмененного Евровидения-2020. Кроме того, организаторы Евровидения запускают серию домашних концертов на YouTube.


Источник: 112.ua



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