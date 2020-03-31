В Одессе заметили фазана

На одесских улицах стало меньше людей из-за карантина и, возможно, что это стало причиной появления в городе яркой степной птицы. Так, из окна 16-этажного дома на жилмассиве Таирова одесситка Наталия Рыбалко увидела на ветвях деревьев красивого, с ярким оперением фазана. Он сидел на верхушке дерева и своим видом развлекал запертых в квартире жителей.

«Вот такой сегодня у меня был гость. А может это — птица счастья? Кстати, кошки, уставшие от голубиного однообразия, были в восторге», — написала она.

Одесситы в комментариях отнеслись к такому необычному появлению птицы с юмором.



«Значит, карантин скоро отменят, это знак», — написала Валентина Коханова.



«Вот что значит людей дома закрыли! По всему миру показывают, как дикие животные и птицы стали в города заходить», — отметила в комментарии к фотографии под постом Инга Штирба.

Фото: Наталия Рыбалко, Фейсбук.

