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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Одессе заметили фазана

Категория: Новости

В Одессе заметили фазана

На одесских улицах стало меньше людей из-за карантина и, возможно, что это стало причиной появления в городе яркой степной птицы. Так, из окна 16-этажного дома на жилмассиве Таирова одесситка Наталия Рыбалко увидела на ветвях деревьев красивого, с ярким оперением фазана. Он сидел на верхушке дерева и своим видом развлекал запертых в квартире жителей.

«Вот такой сегодня у меня был гость. А может это — птица счастья? Кстати, кошки, уставшие от голубиного однообразия, были в восторге», — написала она.

Одесситы в комментариях отнеслись к такому необычному появлению птицы с юмором.
 
«Значит, карантин скоро отменят, это знак», — написала Валентина Коханова.
 
«Вот что значит людей дома закрыли! По всему миру показывают, как дикие животные и птицы стали в города заходить», — отметила в комментарии к фотографии под постом Инга Штирба.

 

Фото: Наталия Рыбалко, Фейсбук.
 

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В Одессе заметили фазана
В Одессе заметили фазана
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Источник: Культурометр



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