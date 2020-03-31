Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом

Об этом Укринформу сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международную единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения Covid-19", - отметил дипломат.
Он добавил, что украинская сторона приветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Принята резолюция, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальной ответа на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращение дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.