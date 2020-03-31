Назначен авиарейс из Киева в Франкфурт

Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines 6 апреля совершит рейс в Франкфурт, Германию несмотря на закрытие границ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Великобритании в Украине.

Отмечается, что рейс будет следовать только до Франкфурта. Из Киева самолет отправляется в 7:45.

"Если вы хотите воспользоваться возможностью покинуть Украину, чтобы вернуться в Великобританию или третьей страны, тогда вам нужны доказательства путешествия, например, билет на рейс до следующего места назначения", - говорится в сообщении.