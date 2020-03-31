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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Миссия ООН рекомендует отменить амнистию активистов Майдана

Категория: Новости / История и общество

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине для расследования преступлений на Майдане в 2013-2014 рекомендует отменить закон об амнистии активистов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что миссия ООН выпустила отчет, в котором предоставила рекомендации по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане. В нем мониторинговая миссия отмечает, что отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек.

Среди главных препятствий миссия ООН выделяет дефицит судей в Украине, а также наличие закона, который препятствует расследованию убийств правоохранителей. В связи с этим в ООН рекомендуют Украине:

  • обеспечить расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане;
  • изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
  • отменить "закон о неприкосновенности";
  • обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

Источник: 112.ua



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