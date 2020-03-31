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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В ближайшее время Кабмин ограничит передвижение людей

Категория: Новости

В ближайшее время Кабмин ограничит передвижение людей

Кабинет министров планирует ограничить время для пребывания людей на улице на время карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Действительно, я считаю, необходимым для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться те меры, которые приняты на правительстве и в ближайшее время это постановление правительства будет обнародовано. Они будут заключаться в том, что будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице. Будут закрыты все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Также это будет касаться того, что нельзя будет передвигаться даже по двое".


Источник: Украинская правда



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