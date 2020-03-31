В США машинист пустил поезд под откос, чтобы протаранить плавучий госпиталь

В Лос-Анджелесе машинист пустил поезд под откос, пытаясь протаранить судно-госпиталь USNS Mercy. Об этом 2 апреля сообщил телеканал ABC7

Инцидент произошел во вторник, 31 марта. По словам прокуроров, 44-летний машинист Эдуардо Морено на высокой скорости пустил поезд Pacific Harbour Line с рельсов возле порта Лос-Анджелеса.

Локомотив остановился примерно за 200 метров от пришвартованного к берегу военного судна. Во время аварии никто не пострадал.

На допросе мужчина признался, что намеренно разогнал поезд, протаранил заградительные барьеры и снес ограждение порта Сан-Педро. По словам Морено, он хотел нанести удар по кораблю, так как считает его "подозрительным".

Как пишет Los Angeles Times , машинист заявил, что своими действиями решил привлечь внимание общественности и СМИ к истинному предназначению судна.

Он полагает, что "у госпиталя есть альтернативная цель, связанная с COVID-19 или захватом власти".

"Люди не знают, что здесь происходит. Теперь будут знать. Это было чертовски захватывающе. У меня был один шанс, и я им воспользовался", − рассказал он.

Морено обвинили в преднамеренном пуске поезда под откос, который привел к крушению и утечке топлива.

ФБР проводит расследование возможных связей злоумышленника с экстремистскими группами.