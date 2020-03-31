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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В США машинист пустил поезд под откос, чтобы протаранить плавучий госпиталь

Категория: Новости / Происшествия

В США машинист пустил поезд под откос, чтобы протаранить плавучий госпиталь

В Лос-Анджелесе машинист пустил поезд под откос, пытаясь протаранить судно-госпиталь USNS Mercy. Об этом 2 апреля сообщил телеканал ABC7.
 
Инцидент произошел во вторник, 31 марта. По словам прокуроров, 44-летний машинист Эдуардо Морено на высокой скорости пустил поезд Pacific Harbour Line с рельсов возле порта Лос-Анджелеса.
 
Локомотив остановился примерно за 200 метров от пришвартованного к берегу военного судна. Во время аварии никто не пострадал.
 
На допросе мужчина признался, что намеренно разогнал поезд, протаранил заградительные барьеры и снес ограждение порта Сан-Педро. По словам Морено, он хотел нанести удар по кораблю, так как считает его "подозрительным".
 
Как пишет Los Angeles Times, машинист заявил, что своими действиями решил привлечь внимание общественности и СМИ к истинному предназначению судна. 
 
Он полагает, что "у госпиталя есть альтернативная цель, связанная с COVID-19 или захватом власти".
 
"Люди не знают, что здесь происходит. Теперь будут знать. Это было чертовски захватывающе. У меня был один шанс, и я им воспользовался", − рассказал он.
 
Морено обвинили в преднамеренном пуске поезда под откос, который привел к крушению и утечке топлива. 
 
ФБР проводит расследование возможных связей злоумышленника с экстремистскими группами.
Напомним, плавучий госпиталь Mercy ранее был направлен в Лос-Анджелес для помощи властям в борьбе с коронавирусом. На корабле должны разместить пациентов местных больниц, которые не заражены COVID-19, и таким образом разгрузить медучреждения.
 
Судно располагает 1000 больничных коек. На борту находятся около 800 действующих врачей, медсестер и медицинского персонала.

Источник: Корреспондент.net



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