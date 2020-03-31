Adidas просит у госбанка Германии кредит в 1-2 млрд евро

Немецкий концерн Adidas AG, который специализируется на выпуске и продаже спортивной одежды и инвентаря, ведет переговоры с немецким банком развития KfW о кредите в размере от 1 до 2 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.

По данным Bloomberg, окончательный размер займа и сроки его предоставления пока не определены.

“Генеральный директор Adidas Каспер Рорштед ранее отмечал, что корпорация не станет обращаться непосредственно за государственной поддержкой, но не исключил возможность привлечения займа”, — пишет DW. Информацию Bloomberg представители концерна и KfW прокомментировать отказались.

Ранее компания Adidas под сильным давлением общественности согласилась продолжить платить аренду в тех европейских магазинах, которые оказались временно закрытыми из-за распространения коронавируса. В открытом письме пресс-служба концерна признавала, что предыдущее решение — начиная с апреля удерживать арендную плату — было расценено как “недостаток солидарности”. Это намерение вызвало волну критики, ряд журналистов, в частности, записали видеообращение, в котором осудили планы компании, прозвучали также призывы к покупателям не покупать продукцию концерна.

“Ваше мнение важно для нас, и ваше мнение однозначно: вы разочарованы в Adidas”, — подчеркивалось в письме, обнародованном на 1 апреля. “По этой причине мы хотели бы принести полноценные извинения. Мы оплатили аренду за апрель”, — отметили в пресс-службе, добавив, что бренд всегда ассоциировался с честной игрой и командным духом. При этом в концерне вспомнили и о существующих проблемах: “Магазины закрыты, и даже такая благополучная компания, как Adidas, не сможет долго это выдерживать”.

Немецкий банк развития KfW 23 марта запустил кредитную программу, чтобы помочь корпорациям, которые испытывают дефицит ликвидности. Около 2500 компаний уже подали заявки на кредиты на общую сумму 10,6 млрд евро.