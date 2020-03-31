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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Стратегический продукт: в Украине запретили экспортировать гречку

Категория: Новости

Стратегический продукт: в Украине запретили экспортировать гречку

2 апреля Кабинет министров запретил экспортировать гречку на внешние рынки до 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на решение правительства.

"Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан). Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной", - сообщают в ведомстве.

Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречкой.


Источник: Экономическая правда



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