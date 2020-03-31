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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Названа дата встречи министров стран ОПЕК+

Категория: Новости / Экономика и финансы

Названа дата встречи министров стран ОПЕК+

Встреча министров ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка пройдет в ближайший понедельник в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана в пятницу, 3 апреля.

"Азербайджан получил приглашение на встречу министров стран ОПЕК и не ОПЕК с целью стабилизации нефтяного рынка, которая пройдет 6 апреля в формате видеоконференции", – говорится в сообщении.

Также указано, что эта встреча "проводится по приглашению Королевства Саудовская Аравия и после переговоров при посредничестве президента США Дональда Трампа".

Напомним, 2 апреля рост стоимости нефти за день в процентах стал рекордным – почти на 50%. Поддержку нефтяным ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.

Утром в пятницу, мировые цены на "черное золото" немного снизились.


Источник: Корреспондент.net



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