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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Венгрия изменила правила пересечения границы для украинцев

Категория: Новости

Венгрия изменила правила пересечения границы для украинцев

Из-за стремительного распространения коронавирусаВенгрия изменила правила транзита для граждан, которые проезжают через ее территорию. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, правительство Венгрии ввело 2 апреля рекомендации по транзиту гражданам Украины, которые возвращаются домой. Так, украинцам разрешен транзит ежедневно с 21:00 до 05:00 всеми видами автотранспорта через ряд пропускных пунктов со стороны Австрии. Также на всех пропускных пунктах проезд разрешен только после прохождения медицинского контроля, а в случае подозрения на коронавирус во въезде будет отказано.

Граждане других стран, в том числе с целью осуществления гуманитарных транзитных перевозок граждан Украины территорией Венгрии, должны обращаться к Главному управлению национальной полиции Венгрии для получения специального разрешения.

Кроме того, чтобы получить разрешение необходимо предоставить справку о прохождении тестов на коронавирус и отсутствии подозрения на заболевание.


Источник: РБК Украина



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