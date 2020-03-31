Россия предложила помощь в эвакуации украинцев из Непала

Российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила украинскому правительтву эвакуировать из Непала наших туристов. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Есть предложение от российской компании "Аэрофлот": чтобы наши граждане сели на борт ее самолета. По моей информации, российскому консульству необходима официальная нота от украинского консульства о том, чтобы наших граждан взяли на борт. Мы изучаем все логистические возможности, для того,чтобы им помочь", - сказал министр.

Кулеба пояснил, что сложность в ситуации с Непалом заключается в том, что это очень отдаленная страна и есть проблемы именно с логистикой.

Из отдаленных стран есть наиболее резонансная история - это именно Непал. Там, где альпинисты поднимались на Эверест, спустились и нуждаются в нашей помощи. Есть в Латинской Америке еще группа граждан, но там им помогаем. В том числе 10 граждан посольство в Аргентине смогло разместить на базе отдыха, чтобы они жили в достойных условиях", - подытожил он.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что подконтрольное ему ведомство больше не даст согласия ни на один авиационный чартер для эвакуации украинцев из-за рубежа во время пандемии коронавируса.