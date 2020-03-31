Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B" с позитивным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной валюте на уровне "B" c прогнозом "позитивный".
Об этом сообщается в пресс-релизе агентства от 2 апреля, передает Интерфакс-Украина.
Напомним:
"Укрнафта" (50%+1 акция которой принадлежит "Нафтогазу) из-за ограничений на передвижение вследствие карантинных мероприятий ожидает сокращения потребления нефтепродуктов на уровне 15-20% и обратилась к правительству и президенту за помощью.