В Одессе задержали разыскиваемого в РФ вора по кличке «Авто Копала»

Задержанный числится в розыске на территории РФ, где ему грозит до 15 лет заключения.
Оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции получили информацию о пребывании на территории Одесской области «вора в законе» по кличке «Авто Копала», - передает пресс-служба регионального ГУНП.
Свой воровской статус он получил в 17-летнем возрасте в Москве. За его плечами немалый криминальный опыт - более 15 лет пребывания в местах лишения свободы на территории России, в том числе в исправительной колонии строгого режима.
2 апреля Киевским районным судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Пока он будет находиться в СИЗО.