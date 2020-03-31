В Одессе задержали разыскиваемого в РФ вора по кличке «Авто Копала»

Задержанный числится в розыске на территории РФ, где ему грозит до 15 лет заключения.

Оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции получили информацию о пребывании на территории Одесской области «вора в законе» по кличке «Авто Копала», - передает пресс-служба регионального ГУНП.

« Полицейские установили место его временного проживания: 65-летний гражданин РФ находится в розыске и приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за преступление и в дальнейшем наладить отношения с криминальными авторитетами. При участии спецназовцев батальона особого назначения полиции «вора в законе» удалось задержа ть», - отмечено в сообщении.