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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Одессе задержали разыскиваемого в РФ вора по кличке «Авто Копала»

Категория: Новости / Происшествия

Задержанный числится в розыске на территории РФ, где ему грозит до 15 лет заключения.

Оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции получили информацию о пребывании на территории Одесской области «вора в законе» по кличке «Авто Копала», - передает пресс-служба регионального ГУНП.

 

«Полицейские установили место его временного проживания: 65-летний гражданин РФ находится в розыске и приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за преступление и в дальнейшем наладить отношения с криминальными авторитетами. При участии спецназовцев батальона особого назначения полиции «вора в законе» удалось задержать», - отмечено в сообщении.

Свой воровской статус он получил в 17-летнем возрасте в Москве. За его плечами немалый криминальный опыт - более 15 лет пребывания в местах лишения свободы на территории России, в том числе в исправительной колонии строгого режима.

2 апреля Киевским районным судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Пока он будет находиться в СИЗО.

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В Одессе задержали разыскиваемого в РФ вора по кличке «Авто Копала»

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Источник: Одессит



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