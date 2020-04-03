Ракетный комплекс "Нептун" прошел второе успешное испытание в акватории Черного моря. Об этом в Facebook написал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

"Второе успешное испытание. В акватории Черного моря на полигоне "Алибэй" ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени. При этом дальность пусков ракеты "Нептун" составляет до 100 км. Спасибо всему коллективу ГККБ "Луч". ВСУ будет чем ответить на суше и на море", - написал Данилов.

Напомним, крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" и 28 ноября успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет на несколько сотен километров по заданному маршруту и высотах. Завершение этого этапа означает, что разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена.