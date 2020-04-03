 
Информация к новости
  • Просмотров: 102
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Ракетный комплекс "Нептун" прошел второе успешное испытание

Категория: Новости

Ракетный комплекс "Нептун" прошел второе успешное испытание

Ракетный комплекс "Нептун" прошел второе успешное испытание в акватории Черного моря. Об этом в Facebook написал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

"Второе успешное испытание. В акватории Черного моря на полигоне "Алибэй" ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени. При этом дальность пусков ракеты "Нептун" составляет до 100 км. Спасибо всему коллективу ГККБ "Луч". ВСУ будет чем ответить на суше и на море", - написал Данилов.

Напомним, крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" и 28 ноября успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет на несколько сотен километров по заданному маршруту и высотах. Завершение этого этапа означает, что разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать