Магазины и банки обязали выдавать посетителям маски

Правительство обязало работников торговли, банков, аптек, специальных магазинов связи и телекоммуникаций и учреждений по их ремонту выдавать посетителям маски на время карантина в Украине. Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров №255, обнародованное на правительственном портале.

В частности, от банков и магазинов требуют предусмотреть защиту глаз и лица работников этих учреждений.

"Запретить до 24 апреля 2020 года... работу субъектов хозяйствования... кроме торговли продуктами питания, топливом, деталями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, суточным молодняком домашней птицы, средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетамы, ноутбуками и другими товарами, воспроизводящими и передающими информацию, в специализированных магазинах, которые обязательно должны иметь прямые контракты с операторами связи, при условии обеспечения персонала (включая защиту лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно", - указано в тексте документа.

Также прописано пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади и соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Постановлением разрешается и осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финучреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, а также медицинской практики, деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по продаже, предоставлению в аренду, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, периодических испытаний автотранспортных средств на предмет дорожной безопасности, сертификации транспортных средств, их запчастей и оборудования, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по подключению потребителей к интернету, пополнения счетов мобильной связи, оплаты коммунальных услуг и услуг доступа к интернету, ремонту офисной и компьютерной техники, принадлежности, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи, квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг при условии обеспечения персонала (в частности, защита лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, в постановлении установлено разрешение на торговлю и деятельность по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов при условии обеспечения персонала (в частности, защита лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.