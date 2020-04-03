Зайцева и Дронов будут оставаться за решеткой весь строк на протяжении 10 лет, - суд

Алена Зайцева и Геннадий Дронов 3 апреля в режиме видеоконференци приняли участие в заседании суда по рассмотрению кассационных жалоб на приговор по делу о смертельном ДТП в Харькове. Об этом сообщает Pavlovsky News в Facebook.

Cудьи Верховного Суда в Киеве вынесли решение по фигурантам, согласно которому осужденные будут отбывать весь срок лишения свободы - 10 лет.

Ранее адвокат водителя Дронова подал кассационную жалобу на приговор. Первый раз ее оставили без изменений из-за допущенных ошибок и дали время на ее исправление.

До этого Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Г. Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.