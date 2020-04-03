6 апреля в Одессе закончится отопительный сезон

Уже в понедельник в Одессе завершается отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

По словам и.о. директора департамента Городского хозяйства Дмитрия Жемана, в департамент поступило много обращений одесситов о том, чтобы закончить отопительный сезон. Однако коммунальщики ждали потепления.

«Мы дождались существенного поднятия температуры. С завтрашнего дня в Одессе будет наблюдаться температура воздуха днем не меньше 14-15 градусов. Суточная температура будет не меньше 8 градусов. Это более, чем достаточно, чтобы закончить отопительный сезон», - отметил Дмитрий Жеман.

Комментарий и.о. директора департамента Городского хозяйства Одесского городского Совета Дмитрия Жемана