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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

6 апреля в Одессе закончится отопительный сезон

Категория: Новости

Уже в понедельник в Одессе завершается отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

По словам и.о. директора департамента Городского хозяйства Дмитрия Жемана, в департамент поступило много обращений одесситов о том, чтобы закончить отопительный сезон. Однако коммунальщики ждали потепления.

 

«Мы дождались существенного поднятия температуры. С завтрашнего дня в Одессе будет наблюдаться температура воздуха днем не меньше 14-15 градусов. Суточная температура будет не меньше 8 градусов. Это более, чем достаточно, чтобы закончить отопительный сезон», - отметил Дмитрий Жеман.
Комментарий и.о. директора департамента Городского хозяйства Одесского городского Совета Дмитрия Жемана

Источник: Одессит



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