Требуют 5,5 млрд долларов - ПриватБанк подал новый иск против Коломойского

экс-совладелец банка Игорь Коломойский, скриншот видео Українська правда Иск был подан в кипрский суд

Государственный ПриватБанк подал в суд на Кипре иск на бывшего владельца Игоря Коломойского на сумму в размере 5,5 млрд долларов. Об этом заявил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" в пятницу, 3 апреля.

Он заявил, что на Кипре происходили операции по выводу денег из банка.

"Мы, ПриватБанк, подали новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев Приватбанка - Коломойского и Боголюбова на сумму 5,5 млрд долларов. Это сравнимо с траншем МВФ", - отметил член набсовета.