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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Требуют 5,5 млрд долларов - ПриватБанк подал новый иск против Коломойского

Категория: Новости / Экономика и финансы

Требуют 5,5 млрд долларов - ПриватБанк подал новый иск против Коломойского

экс-совладелец банка Игорь Коломойский, скриншот видео Українська правда Иск был подан в кипрский суд

Государственный ПриватБанк подал в суд на Кипре иск на бывшего владельца Игоря Коломойского на сумму в размере 5,5 млрд долларов. Об этом заявил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" в пятницу, 3 апреля.

Он заявил, что на Кипре происходили операции по выводу денег из банка. 

"Мы, ПриватБанк, подали новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев Приватбанка - Коломойского и Боголюбова на сумму 5,5 млрд долларов. Это сравнимо с траншем МВФ", - отметил член набсовета.

Кроме того, по словам Сульжика, ПриватБанк ведет уже четыре судебных разбирательства в отношении его бывших владельцев. 

"Этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в ПриватБанке в период с 2013 по 2016-й годы... Государственный ПриватБанк ведет уже четыре крупнейших разбирательства в судах Англии, Америки, Израиля и сейчас Кипра", - сказал он.

Напомним, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что к законопроекту №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" - так называемый "антиколомойский" закон - уже поданы тысячи правок. Качура пояснил, что большое количество поправок ставит под угрозу возможность принятия законопроекта.

Как сообщалось, "Вести" в своем материале "Антиколомойский" закон - что на самом деле приняла Рада" писали, что суть проекта, как сказано в пояснительной записке к документу, заключается в улучшениях качества и эффективности выполнения Национальным банком Украины своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, а также в закреплении полномочий НБУ и других институций (Минфина, Кабмина, Фонда гарантирования вкладов физлиц) для выведения банков с рынка. Проще говоря, закон упрощает процедуру ликвидации банков.

 

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