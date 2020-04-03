Требуют 5,5 млрд долларов - ПриватБанк подал новый иск против Коломойского

экс-совладелец банка Игорь Коломойский, скриншот видео Українська правда Иск был подан в кипрский суд
Государственный ПриватБанк подал в суд на Кипре иск на бывшего владельца Игоря Коломойского на сумму в размере 5,5 млрд долларов. Об этом заявил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" в пятницу, 3 апреля.
Он заявил, что на Кипре происходили операции по выводу денег из банка.
Кроме того, по словам Сульжика, ПриватБанк ведет уже четыре судебных разбирательства в отношении его бывших владельцев.
"Этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в ПриватБанке в период с 2013 по 2016-й годы... Государственный ПриватБанк ведет уже четыре крупнейших разбирательства в судах Англии, Америки, Израиля и сейчас Кипра", - сказал он.
Напомним, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что к законопроекту №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" - так называемый "антиколомойский" закон - уже поданы тысячи правок. Качура пояснил, что большое количество поправок ставит под угрозу возможность принятия законопроекта.
Как сообщалось, "Вести" в своем материале "Антиколомойский" закон - что на самом деле приняла Рада" писали, что суть проекта, как сказано в пояснительной записке к документу, заключается в улучшениях качества и эффективности выполнения Национальным банком Украины своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, а также в закреплении полномочий НБУ и других институций (Минфина, Кабмина, Фонда гарантирования вкладов физлиц) для выведения банков с рынка. Проще говоря, закон упрощает процедуру ликвидации банков.