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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Ухане открываются базары ВИДЕО

Категория: Новости

В Ухане открываются базары ВИДЕО

 

В Ухане к жизни возвращаются уличные базары — но с поствирусной спецификой. Продавцов от покупателей отделят высокий строительный барьер. Для клиентов на той стороне поставлены стулья и ящики, чтобы они смогли рассмотреть товар. При этом на базар ходят лишь избранные жильцы кварталов — которые затем раздают покупки соседям.

Многие предпочитают именно огороженные таким образом уличные рынки, а не супермаркеты, некоторые из которых уже вновь открылись. В Ухане за последнюю неделю не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19, но власти сохраняют большую часть мер изоляции до истечения карантинного срока в две недели.

 

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