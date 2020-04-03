Главные бенефициары закона о рынке земли — банки

Елена Лукаш, бывший министр юстиции периода беглого Виктора Януковича, прокомментировала принятый Радой закон об открытии рынка сельхозземли.

Про землю и банки.



Для тех, кто еще не понял что наголосовали для МВФ и прочих спекулянтов “СлуГоПсы” -Закон об обороте земли написан с исключением.



Это исключение — банки.



Для банков закон и писался.



Именно банки с любым составом собственников, в том числе и ИНОСТРАННЫХ, имеют право приобретать в собственность землю, ставшую предметом залога.



Приобретать без ограничений в концентрации.



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-Фраза про “відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.” — для тугодумов.



В этой фразе нет ни одного ограничения. Кому продавать? В какой концентрации? Что будет, если не продать по уважительным причинам? Например, очередной залог? Нет покупателя? Если купит связанный банк? и т.д.



Мёртвая норма.



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-Без банков землю нельзя купить в принципе



(“Розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок … провадяться в безготівковій формі”)



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-Банки, если захотят, помогут легализовать средства, так как лицо со средствами, происхождение которых оно не может объяснить, землю не купит:



(Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право)



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-Банки помогут сделать ГОСУДАРСТВЕННУЮ и КОММУНАЛЬНУЮ землю предметом ЗАЛОГА перед любыми кредиторами, так как запрета на это закон не содержит.



Запрещается только ПРОДАЖА таких земель.



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-А вот чтоб на рынке работали исключительно правильные и послушные банки и был проголосован “антиколомойский” закон.



Прочла его внимательно.



Не поняла при чем тут Коломойский.



Это закон о безраздельной власти Нацбанка, процедуре рейдерства банков и невозможности защиты своих прав в судебном порядке.



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Поэтому, в позорную ночь 30-31 марта проголосовали взаимосвязанный дуплет:

1. землю — банкам.

2. банки — на колени.



Не поленитесь. Почитайте.

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68492

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