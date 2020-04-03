 
Информация к новости
  • Просмотров: 101
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Главные бенефициары закона о рынке земли — банки

Категория: Новости / Экономика и финансы

Главные бенефициары закона о рынке земли — банки

Елена Лукаш, бывший министр юстиции периода беглого Виктора Януковича, прокомментировала принятый Радой закон об открытии рынка сельхозземли.

Про землю и банки.

Для тех, кто еще не понял что наголосовали для МВФ и прочих спекулянтов “СлуГоПсы” -Закон об обороте земли написан с исключением.

Это исключение — банки.

Для банков закон и писался.

Именно банки с любым составом собственников, в том числе и ИНОСТРАННЫХ, имеют право приобретать в собственность землю, ставшую предметом залога.

Приобретать без ограничений в концентрации.

***

-Фраза про “відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.” — для тугодумов.

В этой фразе нет ни одного ограничения. Кому продавать? В какой концентрации? Что будет, если не продать по уважительным причинам? Например, очередной залог? Нет покупателя? Если купит связанный банк? и т.д.

Мёртвая норма.

***

-Без банков землю нельзя купить в принципе

(“Розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок … провадяться в безготівковій формі”)

***

-Банки, если захотят, помогут легализовать средства, так как лицо со средствами, происхождение которых оно не может объяснить, землю не купит:

(Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право)

***

-Банки помогут сделать ГОСУДАРСТВЕННУЮ и КОММУНАЛЬНУЮ землю предметом ЗАЛОГА перед любыми кредиторами, так как запрета на это закон не содержит.

Запрещается только ПРОДАЖА таких земель.

***

-А вот чтоб на рынке работали исключительно правильные и послушные банки и был проголосован “антиколомойский” закон.

Прочла его внимательно.

Не поняла при чем тут Коломойский.

Это закон о безраздельной власти Нацбанка, процедуре рейдерства банков и невозможности защиты своих прав в судебном порядке.

***

Поэтому, в позорную ночь 30-31 марта проголосовали взаимосвязанный дуплет:
1. землю — банкам.
2. банки — на колени.

Не поленитесь. Почитайте.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68492

 

источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать