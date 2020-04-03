Главные бенефициары закона о рынке земли — банки

Елена Лукаш, бывший министр юстиции периода беглого Виктора Януковича, прокомментировала принятый Радой закон об открытии рынка сельхозземли.
Про землю и банки.
Для тех, кто еще не понял что наголосовали для МВФ и прочих спекулянтов “СлуГоПсы” -Закон об обороте земли написан с исключением.
Это исключение — банки.
Для банков закон и писался.
Именно банки с любым составом собственников, в том числе и ИНОСТРАННЫХ, имеют право приобретать в собственность землю, ставшую предметом залога.
Приобретать без ограничений в концентрации.
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-Фраза про “відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.” — для тугодумов.
В этой фразе нет ни одного ограничения. Кому продавать? В какой концентрации? Что будет, если не продать по уважительным причинам? Например, очередной залог? Нет покупателя? Если купит связанный банк? и т.д.
Мёртвая норма.
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-Без банков землю нельзя купить в принципе
(“Розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок … провадяться в безготівковій формі”)
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-Банки, если захотят, помогут легализовать средства, так как лицо со средствами, происхождение которых оно не может объяснить, землю не купит:
(Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право)
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-Банки помогут сделать ГОСУДАРСТВЕННУЮ и КОММУНАЛЬНУЮ землю предметом ЗАЛОГА перед любыми кредиторами, так как запрета на это закон не содержит.
Запрещается только ПРОДАЖА таких земель.
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-А вот чтоб на рынке работали исключительно правильные и послушные банки и был проголосован “антиколомойский” закон.
Прочла его внимательно.
Не поняла при чем тут Коломойский.
Это закон о безраздельной власти Нацбанка, процедуре рейдерства банков и невозможности защиты своих прав в судебном порядке.
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Поэтому, в позорную ночь 30-31 марта проголосовали взаимосвязанный дуплет:
1. землю — банкам.
2. банки — на колени.
Не поленитесь. Почитайте.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68492