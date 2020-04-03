 
Информация к новости
  • Просмотров: 80
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Украина получит 165 млн долларов от ООН для борьбы с коронавирусом

Категория: Новости

Украина получит 165 млн долларов от ООН для борьбы с коронавирусом


Украина может получить $165 миллионов в рамках программы ООН по поддержке стран в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

“Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого Плана в сумме предусмотренных 165 миллионов долларов США”,
 — отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому наше государство сможет получить финансовую поддержку.

Собеседники также обсудили возможности оказания помощи Украиной в борьбе с пандемией.

“Просим оказать содействие в привлечении возможностей ВОЗ для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса, с иностранными партнерами для консолидации соответствующих международных усилий”, — сказал Зеленский.

Зеленский привлек внимание Генерального секретаря ООН к попыткам использования кризиса с коронавирусом в политических целях, когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к необходимым мерам для борьбы с коронавирусом.

“Санкции являются важным инструментом именно для восстановления уважения к международному праву и никоим образом не ослабляют возможностей отдельных государств защищать своих граждан от COVID-19”,
 — сказал Зеленский.

 

 

источник

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать