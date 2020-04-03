Украина получит 165 млн долларов от ООН для борьбы с коронавирусом

Украина может получить $165 миллионов в рамках программы ООН по поддержке стран в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому наше государство сможет получить финансовую поддержку.
Собеседники также обсудили возможности оказания помощи Украиной в борьбе с пандемией.
“Просим оказать содействие в привлечении возможностей ВОЗ для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса, с иностранными партнерами для консолидации соответствующих международных усилий”, — сказал Зеленский.
Зеленский привлек внимание Генерального секретаря ООН к попыткам использования кризиса с коронавирусом в политических целях, когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к необходимым мерам для борьбы с коронавирусом.