Киев заблокировал в ООН проект российской резолюции о борьбе с коронавирусом - Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев поставил барьер для поданного Россией проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом. Министр иностранных дел Украины утверждает, что в случае принятия этой резолюции, Кремль мог бы избавиться от международных санкций.

Об всем этом Дмитрий Кулеба написал в своем Facebook.

"Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (Covid-19).

В тексте под этим благородным названием есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности - запуск процесса отмены международных санкций.

Ничто не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодолению его последствий. На этом фоне попытки злоупотреблять гуманитарными целями, чтобы подложить мину под международные санкции, введенные в ответ на грубые нарушения международного права, в том числе под санкции за российскую агрессию против Украины, являются очевидной манипуляцией России.

Украина поддерживает каждое международное усилие, направленное на борьбу с коронавирусом. В частности, мы поддержим другую резолюцию Генассамблеи ООН на эту тему, которая не содержит манипуляций, и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН.

Итак, процедура умолчания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать все усилия России разрушить санкционный режим", - написал Дмитрий Кулеба.

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